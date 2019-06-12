Вокаліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123064-vokalist-gurtu-rammstein-till-lindemann-zlamav-schelepu-fanatu-peresliduvachu.html

Ракурс

Вокаліст німецького гурту Rammstein (Рамштайн) Тілль Ліндеманн зламав щелепу фанату-переслідувачу, який не давав музиканту спокою в готелі.

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Інцидент трапився в одному з готелів Мюнхена. Шанувальник підійшов до співака й наполягав на тому, щоб зробити з ним селфі. Ліндеманн відмовив фанату в такому проханні. Про це повідомляє Bild.

Після відмови у фото чоловік почав вести себе неадекватно. Фанат, зокрема, почав нецензурно висловлюватися у бік жінки, яка супроводжувала Ліндеманна. Музикант не стерпів хамства та відвів шанувальника вбік, для розмови й наполягав на вибаченнях. Далі між чоловіками виникла бійка, в ході якої Ліндеманн зламав супротивнику щелепу.

Поліція, яка прибула в готель, констатувала, що музикант завдав фанату тілесних ушкоджень. Соліст «Раммштайну» ще не коментував бійку.

Як відомо, 56-річний Тілль Ліндеманн не лише вокаліст Rammstein, а й автор текстів цього культового німецького гурту та один із його засновників. Свого часу він знявся у восьми фільмах, є автором збірок віршів «Ніж», «В мовчанні ночі».

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