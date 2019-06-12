Ліс під Києвом рубали африканці та китайці, які приїхали на навчання до України, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n123063-lis-pid-kyievom-rubaly-afrykanci-ta-kytayci-yaki-pryyihaly-na-navchannya-do-ukrayiny-foto.html

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На одному з лісопереробних підприємств Київської області прикордонники виявили 24 нелегалів із країн Африки та Китаю.

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Іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєра-Леоне, Кот-д'Івуару та Китаю прибули в Україну під приводом навчання у вищих навчальних закладах

Силовики 11 червня провели слідчі дії та обшуки у Бориспільському районі Київській області, повідомляє прес-служба МВС. Було встановлено, що причиною перебування іноземців на території України є навчання у вищих навчальних закладах. Насправді ж вони залучалися до незаконної праці.

«Заробітчан» з Африки та Китаю очікує депортації, а Національна поліція встановлює обставини незаконного працевлаштування і коло причетних до нього осіб.

Взимку 2018 року у Глевасі (Київська область) затримали групу нелегалів-в'єтнамців, які перед цим побили свого охоронця і втекли. Поліція підозрювала, що іноземців незаконно змушували працювати та утримували під охороною.