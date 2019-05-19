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Євробачення виграв Лоуренс Дункан із Нідерландів: що відомо про тріумфатора, фото — Твіттер Л. Дункана

Євробачення виграв Лоуренс Дункан із Нідерландів: що відомо про тріумфатора (ФОТО, ВІДЕО)

19 тра 2019, 08:26
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Цьогорічний фінал Євробачення, який відбувся у Тель-Авві, виграв конкурсант від Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Лоуренс був єдиним учасником конкурсу, який повністю написав пісню — і слова, і музику. Це принесло йому успіх. Нідерланди вперше з 1975 року виграли Євробачення.

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Справжнє ім’я музиканта — Дункан де Мур. Псевдонім Лоуренс він взяв перед Євробаченням — він простіший для розуміння за межами Нідерландів.

Народився співак 11 квітня 1994 року в невеликому місті Спейкеніссе на півдні Нідерландів. Населення його рідного містечка складає трохи більше 70 тис. чоловік.

Євробачення виграв Лоуренс Дункан із Нідерландів: що відомо про тріумфатора

Ще в дитинстві Дункан вирішив пов’язати своє життя з музикою. Так, навчався він в Рок-академії в місті Тілбурзі. Вперше популярність отримав як учасник нідерландського шоу «Голос». У 2014 році Дункан став півфіналістом шоу. Цікаво, що його наставником була співачка Ілса де Ланге — учасниця групи Common Linnets, яка зайняла друге місце на Євробаченні-2014.

Після «Голосу» Дункан продовжував займатися музикою, хоча слави і не набув. До слова, він не тільки виконавець, але і автор пісень: свою композицію Arcade він написав сам. Як і у багатьох гарних пісень, у Arcade сумна історія: Лоуренс присвятив її своїй коханій дівчині, яка померла молодою. Подробиці ж своє особисте життя зараз Лоуренс не афішує: воліє зосереджуватися на музиці.

Євробачення виграв Лоуренс Дункан із Нідерландів: що відомо про тріумфатора, фото — Твіттер Л. Дункана

Зараз Лоуренс готує свій перший альбом, з яким поїде в масштабний тур. Це не дивно: за кілька місяців у нього з’явилися десятки тисяч фанатів у різних країнах Європи.

Нідерланди вперше з 1975 року виграли Євробачення. Другим став Mahmood з Італії, третім — Сергій Лазарєв з Росії. Під час голосування журі головна конкуренція розгорнулася між конкурсантами від Північної Македонії, Італії, Азербайджаном та Нідерландами. А лідером на першому етапі був конкурсант від Швеції. За балами телеглядачів у ряди фаворитів увійшли ще Норвегія, Росія і Швейцарія.

Загалом перша десятка за країнами виглядає так:

  1. Нідерланди
  2. Італія
  3. Росія
  4. Швейцарія
  5. Норвегія
  6. Швеція
  7. Азербайджан
  8. Північна Македонія
  9. Австралія
  10. Ісландія

До речі, саме перемогу Лоуренса передбачали букмекери. Виконавець із Нідерландів був фаворитом їхнії прогнозів напередодні фіналу.

Джерело: Ракурс


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