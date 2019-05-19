Євробачення виграв Лоуренс Дункан із Нідерландів: що відомо про тріумфатора, фото — Твіттер Л. Дункана

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Ракурс

Цьогорічний фінал Євробачення, який відбувся у Тель-Авві, виграв конкурсант від Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade. Лоуренс був єдиним учасником конкурсу, який повністю написав пісню — і слова, і музику. Це принесло йому успіх. Нідерланди вперше з 1975 року виграли Євробачення.

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Справжнє ім’я музиканта — Дункан де Мур. Псевдонім Лоуренс він взяв перед Євробаченням — він простіший для розуміння за межами Нідерландів.

Народився співак 11 квітня 1994 року в невеликому місті Спейкеніссе на півдні Нідерландів. Населення його рідного містечка складає трохи більше 70 тис. чоловік.

Ще в дитинстві Дункан вирішив пов’язати своє життя з музикою. Так, навчався він в Рок-академії в місті Тілбурзі. Вперше популярність отримав як учасник нідерландського шоу «Голос». У 2014 році Дункан став півфіналістом шоу. Цікаво, що його наставником була співачка Ілса де Ланге — учасниця групи Common Linnets, яка зайняла друге місце на Євробаченні-2014.

Після «Голосу» Дункан продовжував займатися музикою, хоча слави і не набув. До слова, він не тільки виконавець, але і автор пісень: свою композицію Arcade він написав сам. Як і у багатьох гарних пісень, у Arcade сумна історія: Лоуренс присвятив її своїй коханій дівчині, яка померла молодою. Подробиці ж своє особисте життя зараз Лоуренс не афішує: воліє зосереджуватися на музиці.

Зараз Лоуренс готує свій перший альбом, з яким поїде в масштабний тур. Це не дивно: за кілька місяців у нього з’явилися десятки тисяч фанатів у різних країнах Європи.

Нідерланди вперше з 1975 року виграли Євробачення. Другим став Mahmood з Італії, третім — Сергій Лазарєв з Росії. Під час голосування журі головна конкуренція розгорнулася між конкурсантами від Північної Македонії, Італії, Азербайджаном та Нідерландами. А лідером на першому етапі був конкурсант від Швеції. За балами телеглядачів у ряди фаворитів увійшли ще Норвегія, Росія і Швейцарія.

Загалом перша десятка за країнами виглядає так:

Нідерланди Італія Росія Швейцарія Норвегія Швеція Азербайджан Північна Македонія Австралія Ісландія

До речі, саме перемогу Лоуренса передбачали букмекери. Виконавець із Нідерландів був фаворитом їхнії прогнозів напередодні фіналу.