«Євробачення-2019»: трійку переможців назвали букмекери. Фото: Радіо МАКСИМУМ

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Ракурс

Другий півфінал «Євробачення-2019» вніс свої корективи у прогнози букмекерів. Тепер експерти визначилися з трійкою своїх переможців.

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Фаворитом букмекерів, як і раніше, залишається голландський виконавець Дункан Лоуренс зі своєю піснею Arcade. Його шанс на перемогу становить 43%. Про це повідомляється на сайті Eurovisionworld.

Раніше його шанси оцінювалися вдвічі нижче, однак Лоуренс все одно помітно випереджав своїх конкурентів. Слідом за лідером симпатій йде австралійка Кейт Міллер-Хайдке зі своєю піснею Zero Gravity.

Раніше шанси австралійки були набагато скромнішими — вона займала 9-е місце, але після другого туру Міллер-Хайдке впевнено посіла друге місце. Шведський виконавець Джон Лундвік, який раніше був другим претендентом, змістився нижче, але трійку лідерів не покинув.

Його пісня Too Late for Love приносить йому 8% шансу на перемогу. Раніше 4-е місце займав російський виконавець Сергій Лазарєв. Однак тепер його потіснили, і він опустився аж на 7-е місце рейтингу. У відсотках він втратив 4% (5% проти 9% раніше).

Як раніше повідомляв «Ракурс», визначилися останні фіналісти «Євробачення-2019».