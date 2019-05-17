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Ракурс
«Євробачення-2019»: переможці другого півфіналу оголошені. Фото: Политека

«Євробачення-2019»: переможці другого півфіналу оголошені

17 тра 2019, 08:13
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У Тель-Авіві (Ізраїль) пройшла друга частина головної музичної першості цього року. Стало відомо, хто буде боротися за перше місце в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».

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Вчора в Тель-Авіві за право брати участь у фіналі змагалися 18 виконавців, але тільки 10 з них подарували своїй країні можливість пройти до останнього етапу.

Переможцями другого туру стали: Данія, Північна Македонія, Норвегія, Албанія, Росія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Азербайджан і Мальта.

Вони приєдналися до першої десятки попереднього півфіналу, який відбувся 14 травня. В той день місце в фіналі отримали: Словенія, Кіпр, Білорусь, Чехія, Ісландія, Сербія, Естонія, Сан-Марино, Австралія і Греція.

Всього у фіналі візьмуть участь 26 країн. З них 20 визначили в результаті двох півфіналів. Приймаюча країна (Ізраїль) і країни-засновниці (Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія і Німеччина) проходять в головну частину конкурсу автоматично.

Фінальну битву виконавців можна буде побачити вже завтра, 18 травня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», букмекери впевнені, що в другому турі виступили головні претенденти на перемогу в «Євробаченні-2019».

Джерело: Ракурс


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