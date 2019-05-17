«Евровидение-2019»: победители второго полуфинала оглашены. Фото: Политека

https://racurs.ua/n122012-evrovidenie-2019-pobediteli-vtorogo-polufinala-oglasheny.html

Ракурс

В Тель-Авиве (Израиль) прошла вторая часть главного музыкального первенства этого года. Стало известно, кто будет бороться за первое место в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019».

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Вчера в Тель-Авиве за право участвовать в финале сразились 18 исполнителей, но только 10 из них подарили своей стране возможность выйти на последний этап.

Победителями второго тура стали: Дания, Северная Македония, Норвегия, Албания, Россия, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Азербайджан и Мальта.

Они присоединились к первой десятке предыдущего полуфинала, который прошел 14 мая. В тот день место в финале получили: Словения, Кипр, Беларусь, Чехия, Исландия, Сербия, Эстония, Сан-Марино, Австралия и Греция.

Всего в финале примут участие 26 стран. Из них 20 определили в результате двух полуфиналов. Принимающая страна (Израиль) и страны-основательницы (Франция, Великобритания, Италия, Испания и Германия) проходят в главную часть конкурса автоматически.

Финальное сражение исполнителей можно будет увидеть уже завтра, 18 мая.

Как ранее сообщал «Ракурс», букмекеры уверены, что во втором туре выступили главные претенденты на победу в «Евровидении-2019».