«Евровидение-2019»: тройку победителей назвали букмекеры. Фото: Радіо МАКСИМУМ

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Ракурс

Второй полуфинал «Евровидения-2019» внес свои коррективы во мнение букмекеров. Теперь эксперты определились с тройкой своих победителей.

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Фаворитом букмекеров по-прежнему остается голландский исполнитель Дункан Лоуренс со своей песней Arcade. Его шанс на победу составляет 43%. Об этом сообщается на сайте Eurovisionworld.

Ранее его шансы оценивались вдвое ниже, однако Лоуренс все равно заметно опережал своих конкурентов. Следом за лидером симпатий идет австралийка Кейт Миллер-Хайдке со своей песней Zero Gravity.

Ранее шансы австралийки были гораздо скромнее — она занимала 9-е место, но после второго тура Миллер-Хайдке уверенно заняла второе место. Шведский исполнитель Джон Лундвик, который ранее был вторым претендентом, сместился ниже, но тройку лидеров не покинул.

Его песня Too Late for Love приносит ему 8% шанса на победу. Ранее 4-е место занимал российский исполнитель Сергей Лазарев. Однако теперь его потеснили, и он опустился аж на 7-е место рейтинга. В процентах он потерял 4% (5% против 9% ранее).

Как ранее сообщал «Ракурс», определились последние финалисты «Евровидения-2019».