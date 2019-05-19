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Евровидение выиграл Лоуренс Дункан из Нидерландов: что известно о триумфаторе, фото — Твиттер Л. Дункана

Евровидение выиграл Лоуренс Дункан из Нидерландов: что известно о триумфаторе (ФОТО, ВИДЕО)

19 мая 2019, 08:26
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В этом году финал Евровидения, который состоялся в Тель-Авве, выиграл конкурсант от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Лоуренс был единственным участником конкурса, который полностью написал свою песню — и слова, и музыку. Это принесло ему успех. Нидерланды впервые с 1975 года выиграли Евровидение.

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Настоящее имя музыканта — Дункан де Мур. Псевдоним Лоуренс он взял перед Евровидением. Родился певец 11 апреля 1994 года в небольшом городе Спейкениссе на юге Нидерландов. Население его родного городка составляет чуть более 70 тыс. человек.

Евровидение выиграл Лоуренс Дункан из Нидерландов: что известно о триумфаторе, фото — Твиттер Л. Дункана

Еще в детстве Дункан решил связать свою жизнь с музыкой. Учился он в рок-академии в городе Тилбурге. Впервые известность получил как участник нидерландского шоу «Голос». В 2014 году Дункан стал полуфиналистом шоу. Интересно, что его наставником была певица Илса де Ланге — участница группы Common Linnets, которая заняла второе место на Евровидении-2014.

После «Голоса» Дункан продолжал заниматься музыкой, хотя славы и не получил. К слову, он не только исполнитель, но и автор песен: свою композицию Arcade он написал сам. Как и у многих хороших песен, в Arcade печальная история: Лоуренс посвятил ее своей любимой девушке, которая умерла молодой. Подробности своей личной жизни Лоуренс не афиширует: предпочитает сосредотачиваться на музыке.

Сейчас Лоуренс готовит свой первый альбом, с которым поедет в масштабный тур. Это неудивительно: за несколько месяцев у него появились десятки тысяч фанатов в разных странах Европы.

Евровидение выиграл Лоуренс Дункан из Нидерландов: что известно о триумфаторе, фото — Твиттер Л. Дункана

Нидерланды впервые с 1975 года выиграли Евровидение. Вторым стал Mahmood из Италии, третьим — Сергей Лазарев из России. Во время голосования жюри главная конкуренция развернулась между конкурсантами от Северной Македонии, Италии, Азербайджана и Нидерландов. А лидером на первом этапе был конкурсант от Швеции. По баллам телезрителей в ряды фаворитов вошли Норвегия, Россия и Швейцария.

В общем первая десятка по странам выглядит так:

  1. Нидерланды
  2. Италия
  3. Россия
  4. Швейцария
  5. Норвегия
  6. Швеция
  7. Азербайджан
  8. Северная Македония
  9. Австралия
  10. Исландия

Кстати, именно победу Лоуренса прогнозировали букмекеры. Исполнитель из Нидерландов был фаворитом их прогнозов накануне финала.

Источник: Ракурс


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