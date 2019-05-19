Евровидение выиграл Лоуренс Дункан из Нидерландов: что известно о триумфаторе, фото — Твиттер Л. Дункана

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Ракурс

В этом году финал Евровидения, который состоялся в Тель-Авве, выиграл конкурсант от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Лоуренс был единственным участником конкурса, который полностью написал свою песню — и слова, и музыку. Это принесло ему успех. Нидерланды впервые с 1975 года выиграли Евровидение.

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Настоящее имя музыканта — Дункан де Мур. Псевдоним Лоуренс он взял перед Евровидением. Родился певец 11 апреля 1994 года в небольшом городе Спейкениссе на юге Нидерландов. Население его родного городка составляет чуть более 70 тыс. человек.

Еще в детстве Дункан решил связать свою жизнь с музыкой. Учился он в рок-академии в городе Тилбурге. Впервые известность получил как участник нидерландского шоу «Голос». В 2014 году Дункан стал полуфиналистом шоу. Интересно, что его наставником была певица Илса де Ланге — участница группы Common Linnets, которая заняла второе место на Евровидении-2014.

После «Голоса» Дункан продолжал заниматься музыкой, хотя славы и не получил. К слову, он не только исполнитель, но и автор песен: свою композицию Arcade он написал сам. Как и у многих хороших песен, в Arcade печальная история: Лоуренс посвятил ее своей любимой девушке, которая умерла молодой. Подробности своей личной жизни Лоуренс не афиширует: предпочитает сосредотачиваться на музыке.

Сейчас Лоуренс готовит свой первый альбом, с которым поедет в масштабный тур. Это неудивительно: за несколько месяцев у него появились десятки тысяч фанатов в разных странах Европы.

Нидерланды впервые с 1975 года выиграли Евровидение. Вторым стал Mahmood из Италии, третьим — Сергей Лазарев из России. Во время голосования жюри главная конкуренция развернулась между конкурсантами от Северной Македонии, Италии, Азербайджана и Нидерландов. А лидером на первом этапе был конкурсант от Швеции. По баллам телезрителей в ряды фаворитов вошли Норвегия, Россия и Швейцария.

В общем первая десятка по странам выглядит так:

Нидерланды Италия Россия Швейцария Норвегия Швеция Азербайджан Северная Македония Австралия Исландия

Кстати, именно победу Лоуренса прогнозировали букмекеры. Исполнитель из Нидерландов был фаворитом их прогнозов накануне финала.