Євробачення-2019 у Тель-Авіві визначає переможців. Виступ представниці Білорусі, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122074-ievrobachennya-2019-u-tel-avivi-vyznachaie-peremojciv-translyaciya.html

Ракурс

В Тель-Авіві 18 травня відбувається фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. За його результатами стане відомо, хто переміг цього року на конкурсі, що організовує Європейська мовна спілка.

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Після другого півфіналу визначився порядок виступу 26 учасників у фіналі. Представник Ізраїлю Кобі Марімі відразу пройшов у фінал як учасник країни-господині конкурсу. У цей список входять п’ять країн-засновниць Європейської мовної спілки: Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція.

У першій частині фіналу виступлять представники Мальти, Албанії, Чехії, Німеччини, Росії, Данії, Сан-Марино, Північної Македонії, Швеції, Словенії, Кіпру, Нідерландів, Греції.

У другій половині на сцену вийдуть співаки і співачки із Ізраїлю, Норвегії, Великої Британії, Ісландії, Естонії, Білорусі, Азербайджану, Франції, Італії, Сербії, Швейцарії, Австралії та Іспанії.

Нагадаємо, глядачі з України цього року не зможуть вплинути на результат, оскільки наша країна не бере участі в Євробаченні і, відповідно, не голосує.

Другий півфінал Євробачення-2019 вніс свої корективи у прогнози букмекерів. Фаворитом все ж залишається голландський виконавець Дункан Лоуренс зі своєю піснею Arcade. Його шанс на перемогу становить 43%.