Евровидение-2019 в Тель-Авиве определяет победителей. Выступление представительницы Беларуси, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122074-evrovidenie-2019-v-tel-avive-opredelyaet-pobediteley-translyaciya.html

Ракурс

В Тель-Авиве 18 мая проходит финал международного песенного конкурса Евровидение. По его результатам станет известно, кто победил в этом году на конкурсе, который проводит Европейский вещательный союз.

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После второго полуфинала определился порядок выступления 26 участников в финале. Представитель Израиля Коби Марим сразу прошел в финал как участник страны-хозяйки конкурса. В этот список входят пять стран-основательниц Европейского вещательного союза: Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.

В первой части финала выступят представители Мальты, Албании, Чехии, Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции.

Во второй половине на сцену выйдут певцы и певицы из Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Беларуси, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии и Испании.

Напомним, что зрители из Украины в этом году не смогут повлиять на результат, поскольку наша страна не участвует в Евровидении и, соответственно, не голосует.

Второй полуфинал Евровидения-2019 внес свои коррективы в прогнозы букмекеров. Фаворитом все же остается голландский исполнитель Дункан Лоуренс со своей песней Arcade. Его шанс на победу составляет 43%.