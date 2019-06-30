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Ракурс
В ЦИК определят очередность партий в бюллетене. Фото: Пологівські вісті

В ЦИК определят очередность партий в бюллетене

30 июн 2019, 11:12
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня проведет обсуждение очередности размещения партий в избирательном бюллетене на внеочередных выборах в парламент. Определять номера политических сил будут путем повторной жеребьевки.

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Процедуру должны повторно провести, так как ЦИК зарегистрировал 88 кандидатов в нардепы от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Также зарегистрировали девять кандидатов в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Совещание по этому вопросу назначено на 12.00 часов 30 июня.

Отметим, что ЦИК пытался обжаловать решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который обязал зарегистрировать партию Саакашвили. Однако накануне Кассационный суд в составе Верховного суда отказал Центризбиркому.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера Центризбирком зарегистрировал кандидатов в нардепы от партии Саакашвили.

Источник: Ракурс


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