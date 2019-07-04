У Філіппінах понад 200 осіб з отруєнням потрапили до лікарні після вечірки. Фото: DickGordonDG

https://racurs.ua/ua/n123940-do-likarni-z-harchovym-otruiennyam-pislya-dnya-narodjennya-vdovy-dyktatora-v-filippinah-potrapyly.html

Ракурс

У Філіппінах 231 особа потрапила до лікарні з харчовим отруєнням після вечірки на честь 90-го дня народження вдови покійного диктатора Фердинанда Маркоса Імельди.

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Всі потерпілі скаржаться на блювоту, запаморочення і діарею. Через масове отруєння все місцеві лікарні в районі Пасиг в Манілі були переповнені. Про це повідомляє видання Sky news.

Сама колишня перша леді в лікарню не зверталася. Очікується, що кількість отруєних зросте, адже на святі було близько 2,5 тис. осіб, серед яких були друзі і прихильники Імельди Маркос.

Свято проходило в спортивному центрі, а в якості урочистого страви гостям вручили упакований ланч, який складався з популярної філіппінської страви під назвою «Адабо». Страва являє з себе картоплю і варені яйця.

Поліція не виключає, що гості могли отруїтися не «Адабо», а якимись закусками.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Івано-Франківській області через харчове отруєння госпіталізували вісьмох туристів.