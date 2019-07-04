Спроба державного перевороту: в Грузії перекваліфікували справу про штурм парламенту. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123939-sproba-derjavnogo-perevorotu-v-gruziyi-perekvalifikuvaly-spravu-pro-shturm-parlamentu.html

Ракурс

У Грузії спробу штурму парламенту Генеральна прокуратура країни назвала спробою державного перевороту з метою захоплення влади. Правоохоронці перекваліфікували справу щодо подій 20−21 червня біля стін парламенту в Тбілісі.

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Прокуратура заявила, що штурм будівлі парламенту був лише першим етапом, за яким повинно було послідувати повне захоплення влади. У світлі такої заяви дії правоохоронців є нейтралізацією спроби державного перевороту. Про це повідомляє «Грузія онлайн», посилаючись на прокуратуру.

Тепер справу розслідуватимуть за ст. 225 (організація масових заворушень) і ст. 315 (змова або заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу країни) Кримінального кодексу Грузії.

Як відомо, увечері 20 червня на вулиці Тбілісі з акцією протесту вийшли тисячі громадян. Масове невдоволення викликав виступ російського делегата на Міжнародній асамблеї православ’я.

Демонстранти вимагали відставки високопоставлених чиновників і навіть спробували штурмувати будівлю парламенту. В результаті спалахнули сутички з поліцією, а правоохоронці застосували проти людей сльозогінний газ, гумові кулі, водомети та акустичні гармати.

Жорсткий розгін поліції відправив до лікарні понад півсотні осіб і викликав ряд протестних акцій.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час демонстрацій протестувальники зажадали відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії.