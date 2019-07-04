Попытка государственного переворота: в Грузии переквалифицировали дело о штурме парламента. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123939-popytka-gosudarstvennogo-perevorota-v-gruzii-perekvalificirovali-delo-o-shturme-parlamenta.html

Ракурс

В Грузии попытку штурма парламента Генеральная прокуратура страны назвала попыткой государственного переворота с целью захвата власти. Правоохранители переквалифицировали дело касательно событий 20−21 июня у стен парламента в Тбилиси.

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Прокуратура заявила, что штурм здания парламента был лишь первым этапом, за которым должен был последовать полный захват власти. В свете такого заявления действия правоохранителей являются нейтрализацией попытки государственного переворота. Об этом сообщает «Грузия онлайн», ссылаясь на прокуратуру.

Теперь дело будут расследовать по ст. 225 (организация массовых беспорядков) и ст. 315 (заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя страны) Уголовного кодекса Грузии.

Как известно, вечером 20 июня на улицы Тбилиси с акцией протеста вышли тысячи граждан. Массовое недовольство вызвало выступление российского делегата на Международной ассамблее православия.

Демонстранты требовали отставки высокопоставленных чиновников и даже попытались штурмовать здание парламента. В результате вспыхнули столкновения с полицией, а правоохранители применили против людей слезоточивый газ, резиновые пули, водометы и акустические пушки.

Жесткий разгон полиции отправил в больницу более полусотни человек и вызвал ряд протестных акций.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время демонстраций протестующие потребовали отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария.