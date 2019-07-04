В Филиппинах более 200 человек с отравлением попали в больницу после вечеринки. Фото: DickGordonDG

https://racurs.ua/n123940-v-bolnicu-s-pischevym-otravleniem-posle-dnya-rojdeniya-vdovy-diktatora-v-filippinah-popali-bolee.html

Ракурс

В Филиппинах 231 человек попал в больницу с пищевым отравлением после вечеринки в честь 90-го дня рождения вдовы покойного диктатора Фердинанда Маркоса Имельды.

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Все пострадавшие жалуются на рвоту, головокружение и диарею. Из-за массового отравления все местные больницы в районе Пасиг в Маниле были переполнены. Об этом сообщает издание Skynews.

Сама бывшая первая леди в больницу не обращалась. Ожидается, что количество отравившихся возрастет, ведь на празднике было около 2,5 тыс. человек, среди которых были друзья и сторонники Имельды Маркос.

Праздник проходил в спортивном центре, а в качестве торжественного блюда гостям вручили упакованный ланч, который состоял из популярного филиппинского блюда под названием «адабо». Блюдо представляет из себя картофель и сваренные вкрутую яйца.

Полиция не исключает, что гости могли отравиться не «адабо», а какими-то закусками.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ивано-Франковской области из-за пищевого отравления госпитализировали восемь туристов.