ЦИК должен провести пережеребьевку партий из-за решения суда. Фото: NewsMakers

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна провести пережеребьевку партий на внеочередных выборах в парламент. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный админсуд Киева.

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В Центризбиркоме заявляют, что собираются обжаловать решение, ведь сейчас отпечатано более 5 млн бюллетеней и такое решение имеет ряд юридических аспектов. В ЦИК также отметили, что это постановление направлено на срыв выборов. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук во время заседания, передает «Украинская правда».

Причиной решения суда стало предоставление партии «Движение новых сил Михаила Саакашвили» 22-го номера в избирательном бюллетене без проведения повторной жеребьевки. Дело рассматривали по иску Аграрной партии Украины, который подали накануне 3 июля.

Как известно, жеребьевку относительно очередности партий в бюллетене провели 26 июня, а в процедуре приняла участие 21 партия. Партия Саакашвили не принимала участие в жеребьевке, так как 23 июня Центризбирком отказал политической силе в регистрации.

Однако 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суд рассмотрел иск Саакашвили и отклонил все аргументы ЦИК. Уже на следующий день партия Саакашвили получила свой номер в бюллетене.

Напомним, стало известно, под какими номерами партии будут указаны в избирательном бюллетене.