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Ракурс
Дмитро Разумков, фото: «Інформатор»

Пережеребкування партій може зірвати вибори — Разумков (ВІДЕО)

5 лип 2019, 08:57
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Нещодавнє рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, який зобов’язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) провести пережеребкування партій для визначення їхніх номерів у бюлетенях, може зірвати позачергові вибори.

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Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

Разумков зазначає, що за наявною в нього інформацією, вже надруковано 5,2 млн бюлетенів.

Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів, — зазначив Разумков.

Політик наголошує, що для передрукування бюлетенів потрібні додаткові кошти, виділення яких у бюджеті не заплановане.

Це може призвести до зриву виборів. Я думаю, що це одна з технологій, яка може бути використана, — зазначив Разумков.

Втім, він висловив сподівання, що ще не всі судові інстанції пройдено і зрештою суд ухвалить «зважене, збалансоване і законне рішення».

Про загрозу зриву позачергових виборів також заявили в партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність». Прес-служба цієї політсили наголошує, що до виборів залишається 17 днів, при цьому потужності поліграфічного комбінату «Україна», який виготовляє бюлетені, дозволяють надрукувати всі необхідну кількість лише за 17 днів.

Таким чином, рішення Шостого апеляційного адмінсуду фактично блокує технічне забезпечення виборчого процесу, — наголошують у «Європейській солідарності».

Нагадаємо, рішення про пережеребкування суд ухвалив за позовом Аграрної партії України, поданим напередодні.


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