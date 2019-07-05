Ліси – один із найбільш надійних союзників людей у боротьбі з глобальним потеплінням

https://racurs.ua/ua/n123948-vysadjuvannya-1-mlrd-gektariv-lisu-moje-dopomogty-podolaty-globalne-poteplinnya-ucheni.html

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Додавання 1 млрд га площі лісів може допомогти в боротьбі з глобальним потеплінням, а також прибрати дві третини з приблизно 300 гігатонн вуглецю, які люди додали в атмосферу з 1800-х років.

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В останній доповіді Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату було рекомендовано додати 1 млрд га лісів, щоб допомогти обмежити глобальне потепління до 1,5° C до 2050 року, повідомляє видання Science.

Екологи Жан-Франсуа Бастен і Том Краутер зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху і їхні співавтори вирішили з’ясувати, чи може сьогоднішня Земля підтримувати таку кількість додаткових дерев і де їх всіх можна буде розмістити.

Вони проаналізували близько 80 тис. супутникових фотографій поточного лісового покриву. Потім група класифікувала планету за десятьма характеристиками ґрунту і клімату. Це визначило області, які були більш-менш придатними для різних типів лісу. Віднявши існуючі ліси та райони, де переважають сільське господарство або міста, вони підрахували, скільки планета може виростити дерев.

Дослідники встановили, що Земля може природним чином забезпечити 0,9 млрд га додаткових лісів — площа розміром з США — без шкоди для існуючих міських або сільськогосподарських земель. Ці додаткові дерева в наступні десятиліття можуть секвеструвати 205 гігатонн вуглецю, що приблизно в п’ять разів більше, ніж викиди у світі в 2018 році.

Ця робота відображає масштаб того, що ліси можуть зробити для нас, — зазначає еколог Грег Аснер з Університету штату Арізона, який не брав участі в дослідженні. — Вони повинні зіграти свою роль, якщо людство збирається досягти поставлених цілей щодо пом’якшення наслідків зміни клімату".

Додавання лісів не просто ізолює вуглець. Ліси забезпечують безліч додаткових переваг, включаючи поліпшення біорізноманіття, покращення якості води та зниження ерозії. Оцінки того, скільки буде коштувати висаджування лісів в такому масштабі, варіюються, але, виходячи з цін близько 0,3 долара за дерево це може скласти приблизно 300 млрд дол., наголошують учені.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, як глобальне потепління впливає на листя дерев.