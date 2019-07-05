Леса – один из самых надежных союзников людей в борьбе с глобальным потеплением

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Добавление 1 млрд га площади лесов может помочь в борьбе с глобальным потеплением, а также убрать две трети из примерно 300 гигатонн углерода, которые люди добавили в атмосферу с 1800-х годов.

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В последнем докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата было рекомендовано добавить 1 млрд га лесов, чтобы помочь ограничить глобальное потепление до 1,5° C к 2050 году, сообщает издание Science.

Экологи Жан-Франсуа Бастен и Том Краутер из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и их соавторы решили выяснить, может ли сегодняшняя Земля поддерживать такое количество дополнительных деревьев и где их все можно будет разместить. Они проанализировали около 80 тыс. спутниковых фотографий текущего лесного покрова. Затем группа классифицировала планету по десяти характеристикам почвы и климата. Это определило области, которые были более или менее пригодными для различных типов леса. Отняв существующие леса и районы, где преобладают сельское хозяйство или города, они подсчитали, сколько планета может вырастить деревьев.

Исследователи установили, что Земля может естественным образом обеспечить 900 млн га дополнительных лесов — площадь размером с США — без ущерба для существующих городских или сельскохозяйственных земель. Эти дополнительные дерева в последующие десятилетия могут секвестрировать 205 гигатонн углерода, что примерно в пять раз больше, чем выбросы в мире в 2018 году.

Эта работа отражает масштаб того, что леса могут сделать для нас, — отмечает эколог Грег Аснер из Университета штата Аризона, который не принимал участия в исследовании. — Они должны сыграть свою роль, если человечество собирается достичь поставленных целей по смягчению последствий изменения климата.

Добавление лесов не просто изолирует углерод. Леса обеспечивают множество дополнительных преимуществ, включая улучшение биоразнообразия, улучшение качества воды и снижение эрозии. Оценки того, сколько будет стоить высаживание лесов в таком масштабе, варьируются, но, исходя из цен около 0,3 доллара за дерево что это может составить примерно 300 млрд долл., отмечают ученые.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, как глобальное потепление влияет на листья деревьев.