Главные новости 4 июля: в Киеве пикетируют против отмены люстрации. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n123947-glavnye-novosti-4-iulya-v-kieve-protestuut-protiv-otmeny-lustracii-a-na-odeschine-moldavanin.html

Ракурс

В правительственном квартале Киева прошла акция протеста «Красные линии», на которую активисты пришли с плакатами и красными нитками. Во время пикета участники акции заявили, что, если власти примут неприемлемые решения, их ждет сопротивление и протест украинского общества.

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Гражданин Молдовы в Одесской области растлевал малолетних девочек и создавал порнографию с их участием. 53-летний мужчина сдавал в курортном селе Грибовка жилье туристам, втирался в доверие к их детям и затем склонял несовершеннолетних к незаконным действиям.

Под Конституционным судом Украина на пикет собрались общественные активисты и представители нескольких политических партий. Они протестовали против возможной отмены Закона Украины «Об очищении власти» (о люстрации). Во время акции прошла потасовка между свободовцами и сторонниками партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязана провести пережеребьевку партий на внеочередных выборах в парламент. Соответствующее решение принял Шестой апелляционный админсуд Киева на основании иска Аграрной партии. ЦИК планирует оспорить решение, так как уже отпечатано более 5 млн бюлетеней.

В Луганской области возле Станицы Луганской загорелась лесная подстилка на площади около 20 га. Спасатели с трудом потушили пожар, так как эта территория леса заминирована. На место были вызваны бойцы пиротехнического подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые провели разминирование. В результате пожара получил ранение тракторист местного лесохозяйства, у него контузия и ранение руки.