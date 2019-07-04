Головні новини 4 липня: в Києві пікетують проти скасування люстрації. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123947-golovni-novyny-4-lypnya-v-kyievi-protestuut-proty-skasuvannya-lustraciyi-a-na-odeschyni.html

Ракурс

В урядовому кварталі Києва пройшла акція протесту «Червоні лінії», на яку активісти прийшли з плакатами і червоними нитками. Під час пікету учасники акції заявили, що, якщо влада ухвалить неприйнятні рішення, її чекає опір і протест українського суспільства.

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Громадянин Молдови в Одеській області розбещував малолітніх дівчаток і створював порнографію з їхньою участю. 53-річний чоловік здавав в курортному селі Грибівка житло туристам, втирався в довіру до їхніх дітей і потім схиляв неповнолітніх до незаконних дій.

Під Конституційним судом України на пікет зібралися громадські активісти та представники кількох політичних партій. Вони протестували проти можливого скасування Закону України «Про очищення влади» (про люстрацію). Під час акції відбулася бійка між свободівцями і прихильниками партії екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність».

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов’язана провести пережеребкування партій на позачергових виборах до парламенту. Відповідне рішення прийняв Шостий апеляційний адмінсуд Києва на підставі позову Аграрної партії. ЦВК планує оскаржити рішення, так як вже видрукувано понад 5 млн бюлетенів.

У Луганській області біля Станиці Луганській загорілася лісова підстилка на площі близько 20 га. Рятувальники насилу загасили пожежу, так як ця територія лісу замінована. На місце були викликані бійці піротехнічного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, які провели розмінування. В результаті пожежі отримав поранення тракторист місцевого лісогосподарства, у нього контузія і поранення руки.