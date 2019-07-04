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Ракурс
На Банковій відбулась акція «Червоні лінії»: активісти назвали неприпустимі рішення влади. Фото: Facebook

На Банковій відбулась акція «Червоні лінії»: активісти назвали неприпустимі рішення влади (ФОТО)

4 лип 2019, 23:18
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В урядовому кварталі Києва пройшла акція протесту «Червоні лінії». Активісти прийшли з плакатами та червоними нитками, які символізували лінії.

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Під час акції учасники заявили, що, якщо влада перетне «червону лінію» у прийнятті неприпустимих рішень, її чекає спротив і протест українського суспільства. Про це написав громадянський рух «Відсіч» на своїй сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, взяти участь в акції на Банкову прийшли близько 300 осіб. Демонстрація стартувала о 19.00.

Пікет "Червоні лінії". Фото: Facebook

Серед неприпустимих дій, учасники акції назвали: відмову від санкцій стосовно Росії чи згоди на послаблення таких санкцій, визнання прав Росії на окуповані нею українські території, надання автономії чи особливого статусу окупованим територіям, скасування мовного закону чи внесення до нього поправок; скасування результатів декомунізації.

Пікет "Червоні лінії". Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні під Конституційним судом України відбувся пікет громадянських активістів та представників деяких політичних сил проти скасування Закону України «Про очищення влади» (про люстрацію).

Джерело: Ракурс


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