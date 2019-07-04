На Банковой состоялась акция «Красные линии»: активисты назвали недопустимые решения властей.

https://racurs.ua/n123946-na-bankovoy-sostoyalas-akciya-krasnye-linii-aktivisty-nazvali-nedopustimye-resheniya-vlastey.html

Ракурс

В правительственном квартале Киева прошла акция протеста «Красные линии». Активисты пришли с плакатами и красными нитками, которые символизировали линии.

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Во время акции участники заявили, что, если власть пересечет «красную линию» в принятии недопустимых решений, ее ждет сопротивление и протест украинского общества. Об этом написало общественное движение «Отпор» на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, принять участие в акции на Банковую пришли около 300 человек. Демонстрация стартовала в 19.00.

Среди недопустимых действий, участники акции назвали: отказ от санкций в отношении России или согласие на ослабление таких санкций, признание прав России на оккупированные ею украинские территории, предоставление автономии или особого статуса оккупированным территориям, отмена языкового закона или внесения в него поправок; отмена результатов декоммунизации.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня под Конституционным судом Украины состоялся пикет гражданских активистов и представителей некоторых политических сил против отмены Закона Украины «Об очистке власти» (о люстрации).