Дмитрий Разумков, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/n123949-perejerebevka-partiy-mojet-sorvat-vybory-razumkov-video.html

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Недавнее решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) провести пережеребьевку партий для определения их номеров в бюллетенях, может сорвать внеочередные выборы.

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Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Разумков отмечает, что по имеющейся у него информации, уже напечатано 5,2 млн бюллетеней.

Это означает, что потрачена часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов, — отметил Разумков.

Политик подчеркивает, что для перепечатки бюллетеней нужны дополнительные средства, выделение которых в бюджете не запланировано.

Это может привести к срыву выборов. Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована, — отметил Разумков.

Впрочем, он выразил надежду, что еще не все судебные инстанции пройдены и в конце концов суд примет «взвешенное, сбалансированное и законное решение».

Об угрозе срыва внеочередных выборов также заявили в партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность». Пресс-служба этой политсилы отмечает, что до выборов остается 17 дней, при этом мощности полиграфического комбината «Украина», который производит бюллетени, позволяют напечатать все необходимое количество только за 17 дней.

Таким образом, решение Шестого апелляционного админсуда фактически блокирует техническое обеспечение избирательного процесса, — отмечают в «Европейской солидарности».

Напомним, решение о пережеребьевке суд принял по иску Аграрной партии Украины, поданному накануне.