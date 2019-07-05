Парламентские выборы под угрозой срыва — Центризбирком. Фото: Рубрика

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Парламентские выборы, которые должны состояться уже в этом месяце, находятся под угрозой срыва, заявили сегодня в Центральной избирательной комиссии.

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ЦИК подчеркивает, что в случае пережеребьевки по присвоению политическим партиям номеров в списке избирательного бюллетеня, как это постановил сделать суд, их могут не напечатать вовремя. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В случае проведения новой жеребьевки последствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней госпредприятием «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг» и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — заявили в ЦИК.

Центризбирком 26 июня определил, под какими номерами политсилы, планирующие участвовать в выборах, разместятся в избирательном бюллетене, а также его форму, цвет и текст.

Это постановление комиссии в судебном порядке обжаловала Аграрная партия Украины и Шестой апелляционный админсуд накануне обязал ЦИК провести пережеребьевку.

В ЦИК же заявляют, что постановление комиссии было обжаловано с нарушением установленного законом срока, в связи с чем Центризбирком не согласен с решением суда о повторной жеребьевке.

Напомним, выборы народных депутатов в Верховную Раду, объявленные после роспуска последнего состава парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, запланированы на воскресенье, 21 июля 2019 года.

За парламентские кресла будут бороться около 20 политических партий. Лидером предпочтений украинцев, согласно соцопросам, является президентская партия «Слуга народа». Также высокие шансы попасть в новую Раду есть у партий «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» и «Батькивщина».