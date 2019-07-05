Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Парламентские выборы под угрозой срыва — Центризбирком. Фото: Рубрика

Парламентские выборы под угрозой срыва — Центризбирком

5 июл 2019, 13:21
999

Парламентские выборы, которые должны состояться уже в этом месяце, находятся под угрозой срыва, заявили сегодня в Центральной избирательной комиссии.

Loading...

ЦИК подчеркивает, что в случае пережеребьевки по присвоению политическим партиям номеров в списке избирательного бюллетеня, как это постановил сделать суд, их могут не напечатать вовремя. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В случае проведения новой жеребьевки последствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней госпредприятием «Полиграфический комбинат „Украина“ по изготовлению ценных бумаг» и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, — заявили в ЦИК.

Центризбирком 26 июня определил, под какими номерами политсилы, планирующие участвовать в выборах, разместятся в избирательном бюллетене, а также его форму, цвет и текст.

Это постановление комиссии в судебном порядке обжаловала Аграрная партия Украины и Шестой апелляционный админсуд накануне обязал ЦИК провести пережеребьевку.

В ЦИК же заявляют, что постановление комиссии было обжаловано с нарушением установленного законом срока, в связи с чем Центризбирком не согласен с решением суда о повторной жеребьевке.

Напомним, выборы народных депутатов в Верховную Раду, объявленные после роспуска последнего состава парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, запланированы на воскресенье, 21 июля 2019 года.

За парламентские кресла будут бороться около 20 политических партий. Лидером предпочтений украинцев, согласно соцопросам, является президентская партия «Слуга народа». Также высокие шансы попасть в новую Раду есть у партий «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос» и «Батькивщина».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

Новости мира
16:11

Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева (ФОТО)

Аноним пригрозил взорвать Одесский морской вокзал, если из города не уберут корабли НАТО, прибывшие на военные учения, а также не позволят соратнику Януковича Андрею Клюеву и скандальном блогеру Анатолию Шарию участвовать в выборах

Новости Украины
13:49
Новости партнеров
Загрузка...