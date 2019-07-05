Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Виктор Медведчук, фото: ТАСС

Кум Медведчука идет в Раду по спискам «Слуги народа» — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

5 июл 2019, 13:06
999

В Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» баллотируется Андрей Холодов. Его детей крестила жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Loading...

Холодов является владельцем имения в элитном районе столицы Австрии Вены. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях», сообщает «Радио Свобода».

В официальных документах из австрийского реестра недвижимости указано, что на момент приобретения в 2013 году стоимость этого имения составляла 6 млн евро. По сегодняшнему курсу это 175 млн грн.

Документы о праве собственности на имение, фото: «Радио Свобода»

Имение расположено на улице Лайнцер Штрассе в элитном спальном районе Хитцинг, известном своими дорогими домами. Оно состоит из дома площадью 360 квадратных метров и земельного участка площадью 20 соток. Эта недвижимость оформлена на жену Холодова — Катерину Шаховскую.

Венское имение Холодова, фото: «Радио Свобода»

Также жене Холодова принадлежит расположенный в центре Вены на улице Вальфишгассе салон свадебных и вечерних платьев.

На улице Вальфишгассе расположен салон свадебных и вечерних платьев жены Холодова, фото: «Радио Свобода»

Официально Холодов является бенефициаром киевского завода «Ефкон-вікна», который производит алюминиевый профиль и алюминиевые строительные конструкции. На сайте предприятия утверждается, что оно имеет «более чем 30-летний опыт работы на украинском рынке».

Впрочем, источники журналистов утверждают, что Холодов — «теневой бизнесмен», который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

Оксана Марченко в одном из сообщений в соцсети Instagram называла жену Холодова «матерью своего крестника», фото: «Радио Свобода»

Напомним, движение «Чесно» недавно установило, что от политсилы «Слуга народа» в парламент баллотируются почти 40 полных тезок помощников нардепов от разных партий разных созывов.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Британский суд «заморозил» дивиденды Nord Stream «Газпрому» в рамках иска «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream внести 145 млн долл. на счет суда в качестве гарантии выполнения требований в рамках иска «Нафтогаза»

Новости мира
16:11

Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева (ФОТО)

Аноним пригрозил взорвать Одесский морской вокзал, если из города не уберут корабли НАТО, прибывшие на военные учения, а также не позволят соратнику Януковича Андрею Клюеву и скандальном блогеру Анатолию Шарию участвовать в выборах

Новости Украины
13:49
Новости партнеров
Загрузка...