Виктор Медведчук, фото: ТАСС

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Ракурс

В Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» баллотируется Андрей Холодов. Его детей крестила жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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Холодов является владельцем имения в элитном районе столицы Австрии Вены. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях», сообщает «Радио Свобода».

В официальных документах из австрийского реестра недвижимости указано, что на момент приобретения в 2013 году стоимость этого имения составляла 6 млн евро. По сегодняшнему курсу это 175 млн грн.

Имение расположено на улице Лайнцер Штрассе в элитном спальном районе Хитцинг, известном своими дорогими домами. Оно состоит из дома площадью 360 квадратных метров и земельного участка площадью 20 соток. Эта недвижимость оформлена на жену Холодова — Катерину Шаховскую.

Также жене Холодова принадлежит расположенный в центре Вены на улице Вальфишгассе салон свадебных и вечерних платьев.

Официально Холодов является бенефициаром киевского завода «Ефкон-вікна», который производит алюминиевый профиль и алюминиевые строительные конструкции. На сайте предприятия утверждается, что оно имеет «более чем 30-летний опыт работы на украинском рынке».

Впрочем, источники журналистов утверждают, что Холодов — «теневой бизнесмен», который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

Напомним, движение «Чесно» недавно установило, что от политсилы «Слуга народа» в парламент баллотируются почти 40 полных тезок помощников нардепов от разных партий разных созывов.