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Віктор Медведчук, фото: ТАСС
Кум Медведчука йде до Ради за списками «Слуги народу» — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123959-kum-medvedchuka-yde-do-rady-za-spyskamy-slugy-narodu-zmi-foto-video.htmlРакурс
До Верховної Ради за списками партії «Слуга народу» балотується Андрій Холодов. Його дітей хрестила дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко.
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Холодов є власником маєтку в елітному районі столиці Австрії Відня. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях», повідомляє «Радіо Свобода».
В офіційних документах з австрійського реєстру нерухомості вказано, що на момент придбання у 2013 році вартість цього маєтку становила 6 млн євро. За сьогоднішнім курсом це 175 млн грн.
Маєток розташований на вулиці Лайнцер Штрасе у елітному спальному районі Гітцінг, відомого своїми дорогими будинками. Він складається з будинку площею 360 квадратних метрів та земельної ділянки площею 20 соток. Ця нерухомість оформлена на дружину Холодова — Катерину Шаховську.
Також дружині Холодова належить розташований у центрі Відня на вулиці Вальфішгассе салон весільних та вечірніх суконь.
Офіційно Холодов є бенефіціаром київського заводу «Ефкон-вікна», який виробляє алюмінієвий профіль та алюмінієві будівельні конструкції. На сайті підприємства стверджується, що воно має «понад 30-річний досвід роботи на українському ринку».
Втім, джерела журналістів стверджують, що Холодов — «тіньовий бізнесмен», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками в столичних кіосках.
Нагадаємо, рух «Чесно» нещодавно встановив, що від політсили «Слуга народу» до парламенту балотуються майже 40 повних тезок помічників нардепів від різних партій різних скликань.
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