Від «Слуги народу» балотуються майже 40 повних тезок помічників нардепів. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n123936-vid-slugy-narodu-balotuutsya-mayje-40-povnyh-tezok-pomichnykiv-nardepiv.html

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Від політичної сили «Слуга народу» до парламенту балотуються майже 40 повних тезок помічників нардепів від різних партій та різних скликань. Серед них тезки помічників нардепів з «БПП», «Партії регіонів», «Батьківщини», «Відродження», «Самопомічі».

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Підтвердити їхню роботу на депутатів у апараті парламенту відмовились через те, що усі особові справи консультантів нардепів 4, 5 і 6 скликань знищили, так як вони втратили практичне значення та цінність. Про це повідомляє рух «Чесно».

Серед підтверджених помічників виявилися лідер партії президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков, який спочатку працював консультантом регіоналки Валерії Матюхи, а у 2010 році із Сергієм Тігіпком.

Голова виборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко був консультантом нардепа Олександра Донія від «Нашої України — Народної самооборони», що підтвердив екс-депутат. Повний тезка Корнієнка був помічником голови регіоналів Олександра Єфремова, який останні три роки перебуває за ґратами, так як його підозрюються у підтримці «ЛНР», заволодінні майном «Луганськвугілля» та зазіханні на територіальну цілісність України. Прес-секретар Корнієнка такий зв’язок категорично заперечує.

Ідеолог «Слуги народи» та представник Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук співпрацював з Анатолієм Матвієнком. Останній був нардепом від блоку «Наша Україна — Народна самооборона» і фігурував у антикорупційних розслідуваннях.

Також виявилось, що Данило Гетманцев (20-й номер «Слуги народу») працював з регіоналом «Володимиром Сівковичем, а повний тезка Андрія Задорожного (119-й номер) був консультантом одіозного регіонала Дмитра Табачника.

Як раніше повідомлялося, у списку кандидатів у нардепи від «Слуги народу» з’явився телеведучий та пародист Олександр Скічко.