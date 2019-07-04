От «Слуги народа» баллотируются почти 40 полных тезок помощников нардепов

https://racurs.ua/n123936-ot-slugi-naroda-ballotiruutsya-pochti-40-polnyh-tezok-pomoschnikov-nardepov.html

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От политической силы «Слуга народа» в парламент баллотируются почти 40 полных тезок помощников нардепов от разных партий и разных созывов. Среди них тезки помощников нардепов из «БПП», «Партии регионов», «Батькивщины», «Возрождения», «Самопомощи».

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Подтвердить их работу на депутатов в аппарате парламента отказались из-за того, что все личные дела консультантов нардепов 4, 5 и 6 созывов уничтожили, так как они потеряли практическое значение и ценность. Об этом сообщает движение «Честно».

Среди подтвержденных помощников оказались лидер партии президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, который сначала работал консультантом регионалки Валерии Матюхи, а в 2010 году с Сергеем Тигипко.

Глава избирательного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко был консультантом нардепа Александра Дония от «Нашей Украины — Народной самообороны», что подтвердил экс-депутат. Полный тезка Корниенко был помощником председателя регионалов Александра Ефремова, который последние три года находится за решеткой, так как его подозреваются в поддержке «ЛНР», завладении имуществом «Луганскуголь» и посягательстве на территориальную целостность Украины. Пресс-секретарь Корниенко такую связь категорически отрицает.

Идеолог «Слуги народа» и представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук сотрудничал с Анатолием Матвиенко. Последний был нардепом от блока «Наша Украина — Народная самооборона» и фигурировал в антикоррупционных расследованиях.

Также оказалось, что Даниил Гетманцев (20-й номер «Слуги народа») работал с регионалом Владимиром Сивковичем, а полный тезка Андрея Задорожного (119-й номер) был консультантом одиозного регионала Дмитрия Табачника.

Как ранее сообщалось, в списке кандидатов в нардепы от «Слуги народа» появился телеведущий и пародист Александр Скичко.