У День незалежності США, 4 липня, у Вашингтоні провели військовий парад «Салют Америці». Такого дійства у Сполучених Штатах не було впродовж останніх 27 років, коли його заміняли історичною карнавальною ходою.

Під час святкування, на якому був присутній президент США Дональд Трамп, було представлено військові естакади та запущено феєрверки. У своєму виступі на параді до Дня незалежності США Трамп привітав американських військових, відзначивши їхню хоробрість, інформує ВВС.

Між тим, супротивники Трампа на передвиборчій кампанії звинуватили його в марнотратстві та політизації свята. При цьому Пентагон не розкрив вартості заходу, який, на думку частини американців, Трамп вирішив провести після відвідування параду до Дня взяття Бастилії у Франції в 2017 році. Тоді президент США був вражений масштабом французьких святкових заходів.

#Trump hails US military at #SalutetoAmerica parade on #IndependenceDaypic.twitter.com/xbG0yIpKGQ