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Ракурс
У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад (ФОТО, ВІДЕО)

5 лип 2019, 12:58
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У День незалежності США, 4 липня, у Вашингтоні провели військовий парад «Салют Америці». Такого дійства у Сполучених Штатах не було впродовж останніх 27 років, коли його заміняли історичною карнавальною ходою.

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У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

Під час святкування, на якому був присутній президент США Дональд Трамп, було представлено військові естакади та запущено феєрверки. У своєму виступі на параді до Дня незалежності США Трамп привітав американських військових, відзначивши їхню хоробрість, інформує ВВС.

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

Між тим, супротивники Трампа на передвиборчій кампанії звинуватили його в марнотратстві та політизації свята. При цьому Пентагон не розкрив вартості заходу, який, на думку частини американців, Трамп вирішив провести після відвідування параду до Дня взяття Бастилії у Франції в 2017 році. Тоді президент США був вражений масштабом французьких святкових заходів.

Святкування Дня незалежності США у Вашингтоні було безкоштовним для всіх охочих, але перед меморіалом Авраама Лінкольна було облаштовано закриту зону для VIP-персон.

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

У День незалежності США вперше за 27 років провели військовий парад. Фото: ВВС

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Пентагон переніс на 2019 рік військовий парад з нагоди 100-річчя завершення Першої світової.


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