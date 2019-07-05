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Ракурс
В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад (ФОТО, ВИДЕО)

5 июл 2019, 12:58
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В День независимости США, 4 июля, в Вашингтоне провели военный парад «Салют Америке». Такого действа в Соединенных Штатах не было на протяжении последних 27 лет, когда его заменяли историческим карнавальным шествием.

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

Во время празднования, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, были представлены военные эстакады и запущен фейерверк. В своем выступлении на параде ко Дню независимости США Трамп поздравил американских военных, отметив их храбрость, информирует ВВС.

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

Между тем, противники Трампа на предвыборной кампании обвинили его в расточительстве и политизации праздника. При этом Пентагон не раскрыл стоимости мероприятия, которое, по мнению части американцев, Трамп решил провести после посещения парада ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году. Тогда президент США был поражен масштабом французских праздничных мероприятий.

Празднование Дня независимости США в Вашингтоне было бесплатным для всех желающих, но перед мемориалом Авраама Линкольна была оборудована закрытая зона для VIP-персон.

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

В День независимости США впервые за 27 лет провели военный парад. Фото: ВВС

Ранее «Ракурс» сообщал, что Пентагон перенес на 2019 год военный парад по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны.


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