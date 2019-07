В День независимости США, 4 июля, в Вашингтоне провели военный парад «Салют Америке». Такого действа в Соединенных Штатах не было на протяжении последних 27 лет, когда его заменяли историческим карнавальным шествием.

Во время празднования, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, были представлены военные эстакады и запущен фейерверк. В своем выступлении на параде ко Дню независимости США Трамп поздравил американских военных, отметив их храбрость, информирует ВВС.

Между тем, противники Трампа на предвыборной кампании обвинили его в расточительстве и политизации праздника. При этом Пентагон не раскрыл стоимости мероприятия, которое, по мнению части американцев, Трамп решил провести после посещения парада ко Дню взятия Бастилии во Франции в 2017 году. Тогда президент США был поражен масштабом французских праздничных мероприятий.

#Trump hails US military at #SalutetoAmerica parade on #IndependenceDaypic.twitter.com/xbG0yIpKGQ