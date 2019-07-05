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Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева. Фото: Delo.ua

Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева (ФОТО)

5 июл 2019, 13:49
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Одесский морской вокзал «заминировали» и пригрозили взорвать его и прилегающие причалы сегодня в 14.00.

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Неизвестный, заявивший о минировании, объявил и свои требования к властям: запретить военным кораблям НАТО выходить в акваторию одесского порта, а также возобновить регистрацию соратника Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты. Информацией о сообщении анонима поделился на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Чиновник отметил, что письмо неизвестного злоумышленника — это не просто выходки «местных сумасшедших», а четкая политика Москвы, которая ведется с целью запугивания, блокады и террора.

Также Омелян заявил, что переговоры с Кремлем возможны только в том случае, если украинские танки окажутся на Красной площади.

Одесский морвокзал «заминировали» из-за кораблей НАТО, Шария и Клюева. Фото: Фото: Володимир Омелян / Facebook

Напомним, что вчера, 4 июля, четыре корабля НАТО прибыли на территорию одесского порта. Они будут участвовать в военных учениях Sea Breeze-2019 в Украине до 8 июля.

Источник: Ракурс


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