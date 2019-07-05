Павел Кириленко, фото: НАПК

https://racurs.ua/n123965-zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-doneckoy-oblgosadministracii.html

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации. Им стал Павел Кириленко.

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Соответствующий указ № 482/2019, датированный 5 июля, опубликован на сайте президента.

Сегодняшним указом № 481/2019 с этой должности был уволен Александр Куць, который возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию с 22 июня 2018 года.

Павлу Кириленко 33 года, в правоохранительных органах он с 2008 года. После завершения обучения в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение» работал в прокуратуре Донецкой области, в Крыму, а также в Генпрокуратуре. В сентябре 2017 года стал Военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Женат, имеет двоих детей, семья живет в Ужгороде.

Родился в 1986 году в Донецкой области.

Напомним, во время своего визита в Канаду Зеленский заявил о сохранении курса Украины в Евросоюз и НАТО. Президент также выразил надежду на продолжение активного взаимодействия с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции Украины.