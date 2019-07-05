Зеленский о новом председателе Донецкой ОГА: его родители и брат живут в оккупации, фото — Офис президента

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Родственники нового главы Донецкой области (родители и брат) живут на оккупированной территории. Это, по мнению, президента Украины Владимира Зеленского, не может помешать Павлу Кириленко эффективно выполнять свои обязанности. Кириленко с братом не общается, а родители «сделали свой выбор и его все уважают».

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Президент заявил, что «на оккупированных территориях живут такие же украинцы, а дефектов у них нет». Об этом он сообщил 5 июля на брифинге в Краматорске, представляя нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Братья не общаются из-за политических разногласий. Но попрошу не делить нас на «своих» и «чужих», людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет, — заявил Зеленский.

Напомним, что назначенный Зеленским председатель Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий является основателем религиозной организации «Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска», которая действует на оккупированных территориях Луганской области.

В декларации за 2017 год Комарницкий по неизвестной причине скрыл, что является учредителем религиозной организации, являющейся приходом Украинской православной церкви Московского патриархата и проводит службы на территории Луганского медуниверситета.