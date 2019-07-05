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Проект «Стіна»: втрачено флешку із секретною інформацією. Фото: 24tv.ua

Проект «Стіна»: втрачено флешку із секретною інформацією

5 лип 2019, 18:32
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Проект «Стіна», який передбачає інженерно-технічне облаштування кордону України з Російською Федерацією, не лише не реалізували. Служба безпеки України займається ще й розслідуванням зникнення носія із секретною інформацією про нього.

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Кримінальне провадження про втрату документів, що містить державну таємницю (ч. 1 ст. 329 Кримінального кодексу України), було розпочате СБУ в січні 2019 року. Про це повідомляють «Українські Новини» із посиланням на матеріали суду.

Причиною розслідування стала втрата матеріального носія з секретною інформацією директором компанії «Каунт Груп», яка займалася будівельними роботами у рамках реалізації проекту «Стіна».

За даними слідства, загублений носій з інформацією про інженерно-технічне облаштування державного кордону існував у п’яти примірниках. Два з них перебувають у розпорядженні 1-го окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби, ще до двох мав доступ директор компанії-будівельника, а ще один був переданий проектному інституту СБУ.

Нагадаємо, що проект «Стіна» був широко анонсований у 2014 році Арсенієм Яценюком, який у той період обіймав пост прем'єр-міністра України. Заявленою метою цього проекту було підвищення безпеки на суходільному кордоні України із Російською Федерацією. Реалізовувався він на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.


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