Перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2020 року, фото — Волинь-нова

https://racurs.ua/ua/n123980-rozenko-povidomyv-koly-vidbudetsya-nastupnyy-pererahunok-pensiy.html

Ракурс

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, коли відбудеться наступний перерахунок пенсій. За його словами, ймовірного збільшення виплат доведеться чекати аж до 1 березня 2020 року.

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Про це чиновник заявив сьогодні в кулуарах Верховної Ради, повідомляє «112 Україна». Здійснити позаплановий перерахунок уряду не дозволяє законодавство.

З 1 липня Пенсійний фонд підвищив виплати громадянам, які мали великий стаж. Підвищення пенсій відбулося і у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступного разу розмір прожиткового мінімуму зміниться з 1 грудня, тоді й перерахують мінімальні пенсії.

Розенко пояснив, що йдеться про планові підвищення, які зафіксовані в бюджеті. Якщо ж йдеться про більш стратегічні зміни у пенсійному законодавстві, то треба відштовхуватися від законів України, які регламентують проведення пенсійної реформи.

Обов’язково відбудеться нове осучаснення і перерахунок пенсій з 1 березня 2020 року. Якщо нова влада не скасує цей перерахунок пенсій, не внесе зміни до відповідного закону, то пенсіонери отримають нове осучаснення 1 березня 2020 року, — заявив Розенко.

Цей перерахунок не буде залежати від формату уряду чи коаліції, оскільки відповідна норма зафіксована в законодавстві.

Віце-прем'єр-міністр нагадав, що динаміку подальших збільшень мінімальної пенсії зафіксує держбюджет Україні на 2020 рік.

Підвищення пенсій із 1 липня Розенко пояснив тим, що уряд мусив виправляти недоліки щодо виплат людям, які мають значний страховий стаж. Відтепер жінки, які мають страховий стаж понад 30 років, а чоловіки — понад 35 років отримуватимуть пенсію у розмірі не менш як 2 тис. грн.

«Ракурс» повідомляв, що мінімальна пенсія в Україні підвищена з 1 липня, тепер її розмір становитиме 1564 грн. Пенсіонери отримають надбавку у розмірі 67 грн.