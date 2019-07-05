Изъятие наркотиков: в Греции задержали крупнейший в истории груз каптагона, фото — Reuters

https://racurs.ua/n123981-krupneyshuu-v-istorii-partiu-narkotikov-zaderjali-v-grecii.html

Ракурс

Силовики в Греции изъяли крупнейшую в истории партию каптагона — наркотика, который используют боевики на Ближнем Востоке. Если бы свыше 5 тонн фенетилина удалось продать на улице, наркоторговцы обогатились бы на 660 млн долл.

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Об этом со ссылкой на управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства финансов Греции сообщает AP.

Три контейнера с фенетилином (этот стимулятор продается под торговым названием «каптагон») прибыли из Сирии. Внутри было 5,25 т вещества. Это более 33 млн таблеток — крупнейшая из когда-либо конфискованных партий наркотиков.

В операции принимали участие более 20 человек — сотрудники отдела по борьбе с наркотиками и незаконным оборотом оружия совместно с полицией, береговой охраной и портовой службой. Сейчас силовики разыскивают причастных к поставке запрещенного вещества. Следствие подозревает, что контейнеры должны были доставить в Китай.

Фенетилин — вариация стимулятора амфетамина, популярная на Ближнем Востоке. Ее часто применяют как «боевой наркотик» члены вооруженных группировок. Это вещество действует мягче, но также вызывает зависимость. После начала войны его производство в Сирии заметно возросло.

В 2014 году в Греции изъяли крупнейшую в мире партию героина — 2,1 тонны на 200 млн евро.