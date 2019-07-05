Погода в Україні на 6 липня: дощитиме на сході, півдні та в Карпатах, фото — Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 липня буде теплою, але в деяких регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами та шквалами — це стосується сходу країни, південних областей та Карпат.

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Вночі 6 липня в Прикарпатті грози, місцями значні дощі та шквали 15−20 м/с. У південних та східних областях у суботу місцями грози та шквали 15−20 м/с.

Температура повітря вночі складе 10−16° тепла, а на півдні до 17−19° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Удень температурні показники будуть помірними — від 22−24° на заході, у центрі та на сході до 27−29° на півдні. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 6 липня буде сухою, температура повітря в цей час складе 12−14° тепла. А ось вдень у столиці повітря прогріється до 21−23°.

У Львові перший день вікенду буде сухим. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 22−24° тепла, а вночі буде 10−12°.

У Дніпрі в суботу буде тепло та сонячно, але очікуються дощі вдень та вночі. Вночі температура повітря становитиме 13−15° тепла, а вдень — 24−26°.

У Одесі синоптики опадів не обіцяють. Температура вночі становитиме 17−19° тепла, а вдень — 26−28°.

У Харкові вдень і вночі дощитиме. Уночі стовпчики термометрів піднімуться до 11−13° тепла, а вдень — до 22−24°.

Геомагнітний стан по всій Україні 6 липня буде неспокійним, упродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, що 3 липня територією України пронісся потужний ураган, який знеструмив понад 500 населених пунктів. Окрім того, четверо осіб дістали травми унаслідок дії стихії.