Ватикан и Украина: Папа Франциск осудил гибридную войну на Донбассе, фото — Ватикан

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Папа Римский Франциск осудил гибридную войну на востоке Украины. По словам понтифика, на Донбассе ведется гибридная война, «отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций».

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На встрече с украинскими греко-католическимим епископами Франциск в связи с этим не вспомнил о России, сообщается на официальном сайте Ватикана.

Папа Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну в Донбассе.

В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций, и сопровождается попытками втянуть в дело также религиозный аспект, — сказал римский первосвященник.

При этом понтифик не упомянул Россию. На встрече с Путиным 4 июля Папа Римский также коснулся вопроса о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей. Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гетсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Только так можно остановить спираль насилия, — подчеркнул римский первосвященник и призвал украинских епископов не втягиваться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится в субботу. Два месяца назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе со Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе.