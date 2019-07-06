Украину готовят к капитуляции: нардеп о заявлениях команды Зеленского

Война на Донбассе: нардеп Арьев считает, что Украину готовят к капитуляции, фото — ЗН

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Народный депутат, член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев резко прокомментировал недавние заявления президента Украины и членов его команды относительно урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка он назвал приготовлениями к капитуляции.

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Арьев откликнулся на заявление Данилюка о том, что полная реализация минских соглашений, включая безусловную амнистию боевиков, — в интересах Украины. Такое мнение секретарь СНБО выразил изданию «Левый берег».

Из президентского офиса пытаются вплести безусловную амнистию боевиков, тезис России о том, что проблема на Донбассе языковая, а не оккупационная. Готовят к капитуляции. Осенью, с парламентским большинством и соответствующим правительством, это все начнут воплощать, — заявил Арьев.

Он также убежден, что новый состав парламента примет и катастрофические изменения в Конституцию. Какое направление будет избрано, там тоже до последнего не будут знать.

Живем в генераторе случайных чисел: игровой автомат размером с страну, — считает Арьев.

Александр Данилюк в интервью «Левому берегу» также заявил, что новая команда на Банковой хочет «реинтегрировать территории». Сейчас страна, по словам секретаря СНБО, уже готова к этому, а вот в 2014 году сделать это было смерти подобно. Данилюк уточнил, что законы, необходимые для интеграции оккупированного Донбасса на условиях сохранения особого статуса, принято (специальный статус и амнистия боевиков).

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 5 июля заявил о готовности его и команды выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе в полном объеме.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle. Он напомнил, что не является подписантом документа, однако поддерживает его.