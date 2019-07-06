Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе: нардеп Арьев считает, что Украину готовят к капитуляции, фото — ЗН

Украину готовят к капитуляции: нардеп о заявлениях команды Зеленского

6 июл 2019, 08:33
999

Народный депутат, член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев резко прокомментировал недавние заявления президента Украины и членов его команды относительно урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка он назвал приготовлениями к капитуляции.

Loading...

Арьев откликнулся на заявление Данилюка о том, что полная реализация минских соглашений, включая безусловную амнистию боевиков, — в интересах Украины. Такое мнение секретарь СНБО выразил изданию «Левый берег».

Из президентского офиса пытаются вплести безусловную амнистию боевиков, тезис России о том, что проблема на Донбассе языковая, а не оккупационная. Готовят к капитуляции. Осенью, с парламентским большинством и соответствующим правительством, это все начнут воплощать, — заявил Арьев.

Он также убежден, что новый состав парламента примет и катастрофические изменения в Конституцию. Какое направление будет избрано, там тоже до последнего не будут знать.

Живем в генераторе случайных чисел: игровой автомат размером с страну, — считает Арьев.

Александр Данилюк в интервью «Левому берегу» также заявил, что новая команда на Банковой хочет «реинтегрировать территории». Сейчас страна, по словам секретаря СНБО, уже готова к этому, а вот в 2014 году сделать это было смерти подобно. Данилюк уточнил, что законы, необходимые для интеграции оккупированного Донбасса на условиях сохранения особого статуса, принято (специальный статус и амнистия боевиков).

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 5 июля заявил о готовности его и команды выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе в полном объеме.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle. Он напомнил, что не является подписантом документа, однако поддерживает его.

Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам минских соглашений, — отметил Зеленский.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Захваченный на Донбассе террорист Цемах: «Покажу, где „Бук“ стартовал, где его забирал» (ВИДЕО)

Бывший руководитель бригады противовоздушной обороны террористической организации ДНР Владимир Цемах, которого СБУ вывезла в Киев, признавался в интервью, что мог быть причастным к сбиванию малайзийского «Боинга» летом 2014 года

Новости Украины
13:10

Решение Конституционного суда позволит Вышинскому выйти под залог — прокурор АР Крым

Решение Конституционного суда, который отменил норму УПК, которая обязывала суд безальтернативно применять арест к подозреваемым в совершении государственной измены, позволит руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому выйти под залог

Новости Украины
11:55

Генштаб планирует переселить солдат на передовой из землянок в контейнеры

Генеральный штаб ВСУ намерен переселить солдат на передовой в зоне проведения ООС из землянок в комфортные контейнеры. Такие мобильные помещения установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть от артиллерии

Новости Украины
20:11   5 июл
Новости партнеров
Загрузка...