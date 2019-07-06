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Выборы в Раду: ЦИК забанил еще одного соратника Януковича, фото — Цензор

ЦИК забанил еще одного соратника Януковича

6 июл 2019, 08:58
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Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Рената Кузьмина.

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Это произошло на заседании ЦИК, которое вечером 5 июля состоялось в Киеве. Центризбирком таким образом отреагировал на письмо Службы безопасности Украины, которое 4 июля поступило в комиссию.

В нем отмечается, что СБУ по поручению следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры от 18 ноября 2016 года осуществляет розыск подозреваемого Кузьмина.

Его пребывание в Украине не установлено, а в рамках уголовного производства розыск Кузьмина осуществляется Национальной полицией с 20 июня 2014 года, — сообщалось в справке СБУ.

Силовики отметили, что Кузьмин с 2014 года на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал.

Ранее ЦИК зарегистрировал бывшего первого заместителя Генпрокурора и заместителя секретаря СНБО в списке «Оппозиционного платформы — За жизнь» под № 35, поскольку представитель этой партии подал материалы, подтверждающие проживание Кузьмина в Украине на протяжении последних пяти лет.

ЦИК, учитывая новые обстоятельства, отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина.

Напомним, что ситуация вокруг Кузьмина похожа на ту, что произошла с регистрацией кандидатами на выборах двух других одиозных лиц — главы АП Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. ЦИК сначала отказал им в регистрации, вскоре после решения Верховного суда разрешил баллотироваться, но после вмешательства общественности и поступления новых документов от силовых органов повторно отменил регистрацию.

Источник: Ракурс


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