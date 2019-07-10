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Війна на Донбасі: 9 військовослужбовців постраждали під час обстрілів бойовиків. Фото: Ведомости-Украина

Війна на Донбасі: 9 військовослужбовців постраждали під час обстрілів бойовиків

10 лип 2019, 10:58
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Під час ворожих обстрілів на Донбасі постраждали дев’ятеро українських військовослужбовців. П’ятеро отримали поранення та ще четверо мають бойові травмування.

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Російські бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню, з яких 11 разів використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети та артилерійські системи. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

За даними розвідки, за минулу добу українські військові поранили трьох окупантів і ще трьох бойовиків було знищено. Вогонь у відповідь українці вели з озброєння, що не суперечить угодам.

Обстріли велися біля населених пунктів: Новомихайлівка, Водяне, Ломакине, Широкине, Красногорівка, Новотроїцьке, Піски, Пищевик, Чермалик, Травневе, Новолуганське, Зайцеве, Шуми та Новгородське.

З початку поточної доби бойовики вже п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями на Донбасі волонтер-медик 1995 року народження дістав вибухове поранення. Наразі він перебуває у лікарні в Дніпрі. Про його стан нічого не відомо.

Джерело: Ракурс


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