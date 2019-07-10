Война на Донбассе: 9 военнослужащих пострадали во время обстрелов боевиков. Фото: Ведомости-Украина

https://racurs.ua/n124120-voyna-na-donbasse-9-voennoslujaschih-postradali-vo-vremya-obstrelov-boevikov.html

Ракурс

Во время вражеских обстрелов на Донбассе пострадали девять украинских военнослужащих. Пятеро получили ранения и еще четверо имеют боевые травмы.

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Российские боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 раз использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы и артиллерийские системы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские военные ранили трех оккупантов и еще трое боевиков были уничтожены. Огонь украинцы вели из вооружения, которое не противоречит соглашениям.

Обстрелы велись у населенных пунктов: Новомихайловка, Водяное, Ломакино, Широкино, Красногоровка, Новотроицкое, Пески, Пищевик, Чермалык, Майское, Новолуганское, Зайцево, Шумы и Новгородское.

С начала текущих суток боевики уже пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Донбассе волонтер-медик 1995 года рождения получил взрывное ранение. Сейчас он находится в больнице в Днепре. О его состоянии ничего не известно.