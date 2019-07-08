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Ракурс
На Донбассе волонтер-медик получил взрывное ранение. Фото: vlasno.info

На Донбассе волонтер-медик получил взрывное ранение

8 июл 2019, 17:46
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На Донбассе сегодня, 8 июля, волонтер-медик получил взрывное ранение. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новотроицкое.

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Военные медики одной из воинских частей из состава операции Объединенных сил оказали пострадавшему гражданину 1995 г. р. необходимую медицинскую помощь. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

После этого раненого эвакуировали из зоны боевых действий в травматологическое отделение больницы города Волноваха. Оттуда волонтера с помощью вертолета перевезли в Днепр.

Сейчас пострадавший медик находится в областной клинической больнице им. Мечникова. О его состоянии не сообщается.

Напомним, 2 июля в результате обстрела в Донецкой области ранения получили два медика-волонтера. Пострадавшие были отправлены на лечение в военный госпиталь города Покровска.

Источник: Ракурс


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