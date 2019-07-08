На Донбасі волонтер-медик дістав вибухове поранення. Фото: vlasno.info

https://racurs.ua/ua/n124063-na-donbasi-volonter-medyk-otrymav-vybuhove-poranennya.html

Ракурс

На Донбасі сьогодні, 8 липня, волонтер-медик дістав вибухове поранення. Інцидент стався в районі населеного пункту Новотроїцьке.

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Військові медики однієї з військових частин зі складу операції Об'єднаних сил на Донеччині надали потерпілому громадянину 1995 р. н. необхідну медичну допомогу. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС.

Після цього пораненого евакуювали із зони бойових дій до травматологічного відділення лікарні міста Волновахи. Звідти волонтера за допомогою гелікоптера перевезли до Дніпра.

Наразі потерпілий медик перебуває в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова. Про його стан не повідомляється.

Нагадаємо, 2 липня внаслідок обстрілу в Донецькій області поранення отримали двоє медиків-волонтерів. Постраждалі були доправлені на лікування до військового госпіталю міста Покровська.