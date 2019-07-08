Погода в Україні 9 липня: похолодання продовжується. Фото: Ракурс

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Ракурс

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Погода в Києві 9 липня принесе подальше похолодання. Температура повітря вночі становитиме 12−14° тепла. Вдень повітря в столиці прогріється до 20−22°. Вночі опадів не передбачається, а вдень дощитиме. Вітер не дуже дошкулятиме, його швидкість становитиме 7−12 м/с.

У Львові вівторок обіцяє дощ та грози — це вдень, а вночі без опадів. Стовпчики термометрів вночі спустяться до 9−11°, а вдень піднімуться до 19−21° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У Дніпрі 9 липня буде без опадів, однак похолоднішає. Вночі температура повітря сягне всього лише 12−14° тепла, вдень — 22−24°.

У Харкові вдень теж опадів не передбачається і повітря стане прохолоднішим. Вночі стовпчики термометрів піднімуться тільки до 13−15° тепла, денна температура становитиме 22−24°.

В Одесі у вівторок також очікується зниження температури повітря. Вночі вона становитиме 15−17° тепла, а вдень — 22−24°. Хоча небо періодично й вкриватимуть хмари, дощі та грози припиняться.

Геомагнітна обстановка в Києві 9 липня буде відносно спокійною. Незначні збурення очікуються лише вночі та пізно ввечері.

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