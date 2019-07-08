Погода в Украине 9 июля: похолодание продолжается. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Киеве 9 июля принесет дальнейшее похолодание. Температура воздуха ночью составит 12−14° тепла. Днем воздух в столице прогреется до 20−22°. Ночью осадков не ожидается, а днем задождит. Ветер будет не очень донимать, его скорость составит 7−12 м/с.

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Во Львове вторник обещает дождь и грозы — это днем, а ночью без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, а днем ​​поднимутся до 19−21° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Днепре 9 июля будет без осадков, однако похолодает. Ночью температура воздуха составит всего лишь 12−14° тепла, днем ​ —​ 22−24°.

В Харькове днем ​​тоже осадков не предвидится и воздух станет прохладнее. Ночью столбики термометров поднимутся только до 13−15° тепла, дневная температура составит 22−24°.

В Одессе во вторник ожидается снижение температуры воздуха. Ночью она составит 15−17° тепла, а днем 22−24°. Хотя небо периодически и будут укрывать облака, дожди и грозы прекратятся.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 июля будет относительно спокойной. Незначительные возмущения ожидаются только ночью и поздно вечером.

Напомним, какой будет погода в Украине в июле: синоптики дали прогноз.