Насалик прокоментував підозру НАБУ. Фото: "Курс"

https://racurs.ua/ua/n124119-nasalyk-prokomentuvav-pidozru-nabu.html

Ракурс

Ігор Насалик, який займає пост міністра енергетики та вугільної промисловості, прокоментував підготовку підозри в недостовірному декларуванні доходів, яку детективи Національного антикорупційне бюро України вже погодили зі спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким.

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Насалик заявив, що цю підозру підготували ще 10 квітня 2019 року за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, яке потім Верховний суд визнав незаконним та скасував. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

Він стверджує, що ця історія з підозрою в недостовірному декларуванні пов’язана з його балотуванням у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах.

Як кажуть в Одесі, «не дєлайтє мнє нєрви», ви все одно нічого не доб'єтеся, — заявив Насалик.

Також чиновник висловив сподівання що НАБУ та САП будуть дотримуватися чинного законодавства і, розібравшись, «розставлять всі крапки над і».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що НАБУ готується оголосити підозри Насалику та колишньому губернатору Запоріжжя Костянтину Брилю за брехню в деклараціях.