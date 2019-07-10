Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Насалик прокоментував підозру НАБУ. Фото: "Курс"

Насалик прокоментував підозру НАБУ

10 лип 2019, 10:36
999

Ігор Насалик, який займає пост міністра енергетики та вугільної промисловості, прокоментував підготовку підозри в недостовірному декларуванні доходів, яку детективи Національного антикорупційне бюро України вже погодили зі спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким.

Loading...

Насалик заявив, що цю підозру підготували ще 10 квітня 2019 року за рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, яке потім Верховний суд визнав незаконним та скасував. Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

Він стверджує, що ця історія з підозрою в недостовірному декларуванні пов’язана з його балотуванням у депутати Верховної Ради на позачергових парламентських виборах.

Як кажуть в Одесі, «не дєлайтє мнє нєрви», ви все одно нічого не доб'єтеся, — заявив Насалик.

Також чиновник висловив сподівання що НАБУ та САП будуть дотримуватися чинного законодавства і, розібравшись, «розставлять всі крапки над і».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що НАБУ готується оголосити підозри Насалику та колишньому губернатору Запоріжжя Костянтину Брилю за брехню в деклараціях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гройсман шукає гроші для параду, який відмінив Зеленський

Військовий парад на честь Дня незалежності можуть профінансувати з інших джерел. Прем'єр Володимир Гройсман доручив почати пошук фінансування для параду, який напередодні відмінив президент України Володимир Зеленський

Новини України
12:25

Усім полоненим українським морякам висунули обвинувачення в остаточній редакції

Захопленим в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки 25 листопада 2018 року українським морякам російське ФСБ висунуло обвинувачення в остаточній редакції

Світові новини
21:58   9 лип
Новини партнерів
Загрузка...