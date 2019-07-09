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НАБУ готується оголосити про підозру Насалику і Брилю за те, що набрехали в деклараціях. Фото: "Місто"

НАБУ готується оголосити підозри Насалику і Брилю за брехню в деклараціях

9 лип 2019, 12:41
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Національне антикорупційне бюро України підготувало до вручення повідомлення про підозру одразу двом топ-чиновникам. Йдеться про міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика та колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля.

Підозру для Насалика детективи НАБУ вже погодили зі спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким. А за погодженням підозри Брилю детективи поки що лише звернулися до глави САП. Про це інформують «Українські новини» із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що і Насалика, і Бриля підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, що є злочином згідно зі ст. 366−1 Кримінального кодексу України.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Насалик задекларував недостовірну інформацію про доходи, яка відрізняється від достовірної на суму близько півмільйона гривень.

Бриль, якого також підозрюють у декларуванні недостовірної інформації, маючи річний дохід близько 10 тис. дол., щороку по кілька разів їздить разом із сім'єю у закордонні подорожі, під час яких користується послугами дорогих готелів. Окрім того, доньки Бриля навчаються у приватній київській школі, де лише одне місце коштує 10 тис. дол. на рік.

Нагадаємо, що раніше міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну зачитали обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування доходів.


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999

НАБУ готується оголосити підозри Насалику і Брилю за брехню в деклараціях

Національне антикорупційне бюро України вручить повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику та колишньому голові Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю

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