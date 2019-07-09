Скандал з телемостом: Нацрада перевірить NewsOne і вимагатиме у парламенту більше повноважень, фото — Replyua.net

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення здійснить перевірку телеканалу NewsOne щодо подій, пов’язаних із організацією так званого телемосту «Надо поговорить». Регулятор також вимагатиме в депутатів Ради законодавчих змін задля посилення своїх повноважень.

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Такими є рішення Нацради, які її члени ухвалили сьогодні. Засідання терміново призначили після того, як увечері 7 липня російський пропагандистський канал «Россия 24» заявив про організацію телемосту «Надо поговорить» із українським каналом NewsOne, близьким до Віктора Медведчука. В Україні здійнялася хвиля протесту й наступного дня канал скасував проведення ефіру.

Під час засідання Нацради наголошувалося на тому, що додаткові повноваження регулятору потрібні й для того, щоб у воєнний час швидше анульовувати ліцензії в каналів, які сприяють агресивній інформаційній війні Росії проти України.

Після засідання Нацради заступник голови цього органу Уляна Фещук заявила, що члени регуляторного органу наразі заявили ознаки порушення, але Нацрада не може анулювати чи призупинити дію ліцензії для телеканалу.

Ми можемо винести попередження, накласти штраф та звернутися до суду з вимогою призупинити ліцензію, — повідомила Фещук.

За її словами, представники каналу NewsOne сьогодні на засідання не викликалися, але такий крок здійснять тоді, коли регулятор оголосить рішення за результатами перевірки.

Нагадаємо, що вчора акція протесту відбулася під стінами телеканалу, а сьогодні люди прийшли до будівлі Нацради.